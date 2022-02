Manila Nazzaro fa pace con Soleil: “Mi sei mancata, sono innamorata di te umanamente” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo un mese di scontri, frecciatine e catfight, Manila Nazzaro e Soleil Sorge ieri notte hanno chiarito. L’ex Miss Italia ha raggiunto la coinquilina in veranda e l’ha abbracciata. “Mi sei mancata tanto e lo sai. Avevamo creato un muro, ci siamo fatte male con le parole e l’indifferenza. Mi ha dilaniato il cuore vederti stare così male l’altra sera. Mi dicevo ‘vai da lei’ però non c’era la possibilità di venire da te. Tu mi avevi girato le spalle, non riconoscevo più la Sole, la mia Sole. Tu sei splendida e non ti riconoscevo. Io lo so quello che sei, io sono innamorata persa di te come amica, perché siamo fatte della stessa sostanza. Nel momento in cui alziamo i muri non c’è più possibilità di comprensione. Alcune cose brutte su di te le ho dette perché ero molto arrabbiata. Non è ... Leggi su biccy (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dopo un mese di scontri, frecciatine e catfight,Sorge ieri notte hanno chiarito. L’ex Miss Italia ha raggiunto la coinquilina in veranda e l’ha abbracciata. “Mi seitanto e lo sai. Avevamo creato un muro, ci siamo fatte male con le parole e l’indifferenza. Mi ha dilaniato il cuore vederti stare così male l’altra sera. Mi dicevo ‘vai da lei’ però non c’era la possibilità di venire da te. Tu mi avevi girato le spalle, non riconoscevo più la Sole, la mia Sole. Tu sei splendida e non ti riconoscevo. Io lo so quello che sei, iopersa di te come amica, perché siamo fatte della stessa sostanza. Nel momento in cui alziamo i muri non c’è più possibilità di comprensione. Alcune cose brutte su di te le ho dette perché ero molto arrabbiata. Non è ...

