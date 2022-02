Manager arrestato | Di Fazio va ai domiciliari in comunità

Ultime Notizie dalla rete : Manager arrestato

ANSA Nuova Europa

Antonio Di Fazio, ilper violenza sessuale nei confronti di sei donne fra cui la sua ex moglie, esce da San Vittore, dove era detenuto dallo scorso maggio, per andare ai domiciliari in una delle comunità ...Accusato di stupro da diverse ex top model enel dicembre 2020 all'aeroporto di Parigi, mentre stava per imbarcarsi su un volo per Dakar, il settantenne era stato incriminato a fine giugno ...Antonio Di Fazio, il manager arrestato per violenza sessuale nei confronti di sei donne fra cui la sua ex moglie, esce da San Vittore, dove era detenuto dallo scorso maggio, per andare ai domiciliari ...L’imprenditore Global Farma da San Vittore alla comunità terapeutica Crest «La Perla» di Grumello del Monte (Bergamo): controllato dal braccialetto elettronico. I familiari delle vittime contrari alla ...