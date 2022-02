Màkari 3 ci sarà? (Di lunedì 21 febbraio 2022) Màkari 2 - Domenico Centamore e Claudio Gioè In un mondo televisivo nel quale del Commissario Montalbano non c’è più certezza, indagini e Sicilia hanno trovato un porto sicuro in Màkari, fiction prodotta dalla stessa casa produttrice, la Palomar di Carlo Degli Esposti. Un progetto per tanti versi simile a quello tratto dai romanzi di Andrea Camilleri, che ha saputo imporsi e far affezionare il pubblico e che, c’è da giurarci, tornerà molto presto su Rai 1. La seconda stagione, composta da tre puntate, è arrivata a meno di un anno di distanza dalla prima e prima ancora della messa in onda il direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati aveva affermato che il protagonista Saverio Lamanna avrebbe “continuato ad accompagnarci“. I risultati auditel delle due puntate in onda (qui le anticipazioni del finale di questa sera) non possono che aver confermato ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 21 febbraio 2022)2 - Domenico Centamore e Claudio Gioè In un mondo televisivo nel quale del Commissario Montalbano non c’è più certezza, indagini e Sicilia hanno trovato un porto sicuro in, fiction prodotta dalla stessa casa produttrice, la Palomar di Carlo Degli Esposti. Un progetto per tanti versi simile a quello tratto dai romanzi di Andrea Camilleri, che ha saputo imporsi e far affezionare il pubblico e che, c’è da giurarci, tornerà molto presto su Rai 1. La seconda stagione, composta da tre puntate, è arrivata a meno di un anno di distanza dalla prima e prima ancora della messa in onda il direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati aveva affermato che il protagonista Saverio Lamanna avrebbe “continuato ad accompagnarci“. I risultati auditel delle due puntate in onda (qui le anticipazioni del finale di questa sera) non possono che aver confermato ...

