L’app YouTube ottiene la ricerca nella cronologia delle visualizzazioni (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'app YouTube ora permette di effettuare una ricerca anche nella cronologia delle visualizzazioni, evitando di scorrere spesso a lungo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 21 febbraio 2022) L'appora permette di effettuare unaanche, evitando di scorrere spesso a lungo. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : L’app YouTube ottiene la ricerca nella cronologia delle visualizzazioni - iCorporateNews : #YouTube introduce una nuova feature, che ricorda molto quella già in uso su #TikTok, per avvisare gli utenti quand… - radio_m2o : Scarica l'app di #m2o ????? - marisaLaDestra : .@VittorioSgarbi: Comportamento lunare. Un #Governo di pazzi in un Paese di sani. Basta #statodiemergenza,… - RoxyBarFans : RT @RedRonnie: Be Bop A Lula 1989 concerto evento @ZuccheroSugar @EricClapton @PaulYoungParlez Poi Nino Ferrer a Una Rotonda Su https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : L’app YouTube L’app YouTube ottiene la ricerca nella cronologia delle visualizzazioni TuttoAndroid.net