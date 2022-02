La nuova frontiera del phishing, colpito uno dei più grandi marketplace di NFT (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il phishing non conosce tregua e, recentemente, siamo arrivati a livelli molto alti. Su OpenSea – uno dei più grandi marketplace di NFT al mondo – sono stati rubati 1,7 milioni di dollari corrispondenti a 254 token. Si tratta di un’attacco hacker esterno alla società rispetto al quale OpenSea ha chiarito il contesto nella giornata di domenica. Le vittime del phishing sono state in tutto trentadue lo scorso sabato e i funzionari della società ci hanno tenuto a rassicurare gli utenti rispetto al fatto che fosse facile e sicuro coniare, comprare e vendere NFT su OpenSea specificando, però, che è in corso un’indagine per l’attacco phishing OpenSea. LEGGI ANCHE >>> La truffa via mail di INPS che dice che avete diritto al recupero delle tasse versate in eccesso Attacco phishing ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ilnon conosce tregua e, recentemente, siamo arrivati a livelli molto alti. Su OpenSea – uno dei piùdi NFT al mondo – sono stati rubati 1,7 milioni di dollari corrispondenti a 254 token. Si tratta di un’attacco hacker esterno alla società rispetto al quale OpenSea ha chiarito il contesto nella giornata di domenica. Le vittime delsono state in tutto trentadue lo scorso sabato e i funzionari della società ci hanno tenuto a rassicurare gli utenti rispetto al fatto che fosse facile e sicuro coniare, comprare e vendere NFT su OpenSea specificando, però, che è in corso un’indagine per l’attaccoOpenSea. LEGGI ANCHE >>> La truffa via mail di INPS che dice che avete diritto al recupero delle tasse versate in eccesso Attacco...

