Grande Fratello Vip 6 | Katia Ricciarelli teme un televoto-flash

(Di lunedì 21 febbraio 2022) IlVip 6 sta per giungere alla conclusione, ma all’interno della casa di Cinecittà ci sono ancora molti “vipponi”. Dopo avere sentito Jessica Selassié menzionare le dinamiche avvenute lo scorso anno a ridosso della finale,ha ammesso di avere paura di finire in un. La paura diIl prossimo 14 marzo ci sarà la finalissima delVip 6. Fino ad oggi, ci sono due finaliste: Delia Duran e Lulù Selassié. Domenica 20 febbraio, Jessica Selassié si è ritrovata a commentare le dinamiche del reality show avvenute nelle precedenti edizioni. La Principessa ha spiegato che quando al ridosso della finale, nella casa, ci sono ancora molti concorrenti spesso vengono lanciati ...

VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - Antonella_Soldo : E insomma, dopo 3 giorni dalla bocciatura del #referendumcannabis, Amato ha avuto il tempo di comunicarlo ai giorna… - GrandeFratello : Stasera Grande Fratello prenderà un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente.#GFVIP - FabianiLinda : RT @samira59905359: TUTTI PRONTI QUESTA SERA CON #fuorialexedelia NO AD OGNI FORMA DI VIOLENZA NON POSSIAMO DARLA VINTA ! IL GRANDE FRA… - carmen_cupini : RT @Alice7302495504: Questo articolo deve girare il più possibile, è schifoso tutto quello che succede da settembre ad oggi ma soprattutto… -

Mancano poche ore alla nuova puntata delVip , che andrà in onda stasera lunedì 21 febbraio 2022 su Canale 5 . Nell'attesa, Miriana Trevisan e Jessica Selassiè hanno fatto un bilancio del loro percorso nella Casa e svelato la ...La mamma di Sophie Codegoni , una delle attuali protagoniste della sesta edizione delVip, ha scritto una lettera attraverso le pagine del magazine Di Più , indirizzata ad Alessandro Basciano , l'ex corteggiatore di Uomini e Donne di cui Sophie si è innamorata all'...Tutte le anticipazioni della puntata del GF Vip in onda il 21 febbraio in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity ...Il particolare consiglio di Katia Ricciarelli a Soleil Sorge dopo la nottata con Alex e Delia: spunta la teoria del web, ecco i video.