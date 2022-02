Francia | Macron continua a guidare sondaggi per Eliseo 2022

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Emmanuelin vista delle elezioni presidenziali francesi del 10 aprile e del 24 maggio. Secondo un'ultima inchiesta 'rolling' Ifop - Fiducial per Paris Match, LCI e ...

Secondo il sondaggio,otterrebbe al primo turno il 24,5% dei favori, in leggero calo rispetto a lunedì scorso ( - 0,5%). Seconda Le Pen (16,5%) tallonata da Zemmour (16%) mentre Pécresse è ......e Ucraina che hanno convocato un vertice d'urgenza . Così mentre la Casa Bianca ribadisce ... il presidente francese Emmanuele quello ucraino Volodimir Zelensky insieme ai loro 'partner ...Roma, 21 feb. (LaPresse) - Il presidente della Francia Emmanuel Macron e il Cancelliere federale della Germania Olaf Scholz "hanno espresso delusione per lo ...Emmanuel Macron continua a guidare i sondaggi in vista delle elezioni presidenziali francesi del 10 aprile e del 24 maggio. (ANSA) ...