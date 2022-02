Francesco Totti e Ilary Blasi vicini al divorzio? Una lite sarebbe stata fatale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Era il 2005 quando Francesco Totti e Ilary Blasi giovanissimi e innamorati più che mai avevano sceso la scalinata della Chiesa dell’Aracoeli di Roma dopo essere appena diventati marito e moglie. Sono passati ormai quasi 17 anni da quel momento e la coppia era sempre apparsa complice, verace e genuina come poche. Forse, pensavano i … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 21 febbraio 2022) Era il 2005 quandogiovanissimi e innamorati più che mai avevano sceso la scalinata della Chiesa dell’Aracoeli di Roma dopo essere appena diventati marito e moglie. Sono passati ormai quasi 17 anni da quel momento e la coppia era sempre apparsa complice, verace e genuina come poche. Forse, pensavano i … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - bellaotero82 : RT @ilmessaggeroit: Francesco Totti e Ilary Blasi in crisi? L'ultima lite a Castelgandolfo tra l'ex capitano e la showgirl - FredMosby_ : Ma peggio della separazione dei Totti-Blasi ci saranno quelli che verranno a scrivere 'CI SONO TANTI PROBLEMI IN KW… - clubdoria46 : #Dagospia, #rottura tra Francesco #Totti e Ilary #Blasi: è finita! #Roma - Gerardo22378608 : @APOPALovelov Francesco Totti -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti Francesco Totti e Ilary Blasi vicini alla rottura? I rumor sembrano confermare Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero a un passo dalla rottura: secondo Dagospia, i rumor sulla crisi della coppia sarebbero confermati da più parti e le ultime indiscrezioni non lasciano ben ...

Francesco Totti e Ilary Blasi, una storia d'amore lunga 20 anni Quest'anno avrebbero dovuto tagliare il traguardo dei 20 anni d'amore , eppure sembra che Ilary Blasi e Francesco Totti siano a un passo dalla separazione . I nostri Branangelina, coppia simbolo della televisione e del calcio italiano, sembrano arrivati al capolinea e ma ancora si attende la conferma ...

Francesco Totti e Ilary Blasi, aria di rottura IL GIORNO Gossip. Il magico matrimonio Totti-Blasi ai titoli di coda? Un'inattesa bomba potrebbe far esplodere rotocalchi e riviste di gossip italiane di febbraio. Francesco Totti e Ilary Blasi, infatti, sarebbero al capolinea della loro magica storia d’amore coronata c ...

Francesco Totti e Ilary Blasi vicini al divorzio? Una lite sarebbe stata fatale Corrono veloci le voci sul web di una presunta separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Una lite sarebbe stata fatale per la coppia.

e Ilary Blasi sarebbero a un passo dalla rottura: secondo Dagospia, i rumor sulla crisi della coppia sarebbero confermati da più parti e le ultime indiscrezioni non lasciano ben ...Quest'anno avrebbero dovuto tagliare il traguardo dei 20 anni d'amore , eppure sembra che Ilary Blasi esiano a un passo dalla separazione . I nostri Branangelina, coppia simbolo della televisione e del calcio italiano, sembrano arrivati al capolinea e ma ancora si attende la conferma ...Un'inattesa bomba potrebbe far esplodere rotocalchi e riviste di gossip italiane di febbraio. Francesco Totti e Ilary Blasi, infatti, sarebbero al capolinea della loro magica storia d’amore coronata c ...Corrono veloci le voci sul web di una presunta separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Una lite sarebbe stata fatale per la coppia.