Festini e cocaina: nove condanne e due patteggiamenti (Di lunedì 21 febbraio 2022) nove condanne in abbreviato, la più alta a quattro anni e due mesi, due patteggiamenti e un rinvio a giudizio. Si conclude così in primo grado, davanti al Gup Alberto Gamberini, il processo nato dall'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022)in abbreviato, la più alta a quattro anni e due mesi, duee un rinvio a giudizio. Si conclude così in primo grado, davanti al Gup Alberto Gamberini, il processo nato dall'...

Advertising

simcopter : RT @Ansa_ER: Festini e cocaina: nove condanne e due patteggiamenti. La sentenza a Bologna, per molti imputati cadono reati sessuali #ANSA h… - Ansa_ER : Festini e cocaina: nove condanne e due patteggiamenti. La sentenza a Bologna, per molti imputati cadono reati sessu… - news_bologna : Festini e cocaina: nove condanne e due patteggiamenti - CescoGiani : @vqzbqyfhkx @M49liberorso Ma stai scherzando? 2.000 € per festini € e cocaina? Ma non ci compri nemmeno i salatini.… - ElenaGiulia12 : @Loretta88197243 Però i soldi x i festini a base di cocaina, sesso e pedofilia li avete!! Andate a cagare, che il p… -