Fedrigoni alla conquista dell' Europa | nel Gruppo entra la spagnola Divipa L' ad Nespolo | ' Saremo leader nelle etichette per vini'

Advertising

MilanoFinanza : Nespolo: Fedrigoni pensa alla borsa -

Ultime Notizie dalla rete : Fedrigoni alla

corriereadriatico.it

La leadership Divipa è stata fondata nel 1971 dalla famiglia Alvaro che ha ceduto il 100% del capitale a, ma resta nel management team con alcuni suoi membri. Con questa acquisizione, la ......pulizie che non riuscendo ad aprire la porta ha immediatamente allertato il personale addetto... APPROFONDIMENTI IL CORDOGLIO Addio ad Alessandro: ha salvato per 2 volte la cartiera....FABRIANO - Conclusa la quinta operazione in due anni da parte del Gruppo Fedrigoni. L’Amministratore delegato delle Cartiere, Marco Nespolo: «L’obiettivo è consolidare ...Milano – Il Gruppo Fedrigoni, leader globale nella produzione di carte speciali ad alto valore aggiunto per packaging, editoria e grafica, e di etichette e materiali autoadesivi premium, annuncia ...