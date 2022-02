Famiglie in fuga incrociando la storia (Di martedì 22 febbraio 2022) Sassoon e Kadoorie, origini bagdadine e in fuga da sempre fino all’approdo cinese, che all’epoca voleva dire Hong Kong quanto Shanghai, così vicine da rendere immediata e semplice una diversificazione del business quando gli eventi storici lo rendevano necessario. Famiglie sull’onda della storia, quando però quest’ultima si fa tumultuosa, tragica e irriverente: dalle guerre dell’oppio, ai primi vagiti di un nuovo capitalismo all’ombra dell’Impero britannico, alla seconda guerra mondiale, l’invasione giapponese e poi la Cina comunista di Mao e quella … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 22 febbraio 2022) Sassoon e Kadoorie, origini bagdadine e inda sempre fino all’approdo cinese, che all’epoca voleva dire Hong Kong quanto Shanghai, così vicine da rendere immediata e semplice una diversificazione del business quando gli eventi storici lo rendevano necessario.sull’onda della, quando però quest’ultima si fa tumultuosa, tragica e irriverente: dalle guerre dell’oppio, ai primi vagiti di un nuovo capitalismo all’ombra dell’Impero britannico, alla seconda guerra mondiale, l’invasione giapponese e poi la Cina comunista di Mao e quella … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

