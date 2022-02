F1, Sainz: “E’ tempo di portare la Ferrari a un livello differente” (Di lunedì 21 febbraio 2022) La stagione di F1 è alle porte. I piloti iniziano a parlare delle nuove monoposto e ad alzare la tensione. Il pilota spagnolo della Ferrari, Carlos Sainz, ha parlato delle aspettativa per quest’anno. Eccole sue parole: “Sono più che pronto per questa stagione. Il 2021 è stato un grande anno per me perché ho potuto apprendere come il team lavora internamente per adattarmi ad un nuovo ambiente, ma anche principalmente scoprire il marchio Ferrari e come tutto funzioni qui ed è stata una grande esperienza per me. Ora è tempo di portare il team ad un livello differente, portarlo ad un altro step e noi piloti insieme al team vogliamo più cose e più successo nel 2022. Credo che la vettura appaia aggressiva, estrema e anche bellissima e, come dice Charles, spero solo che sia ... Leggi su sportface (Di lunedì 21 febbraio 2022) La stagione di F1 è alle porte. I piloti iniziano a parlare delle nuove monoposto e ad alzare la tensione. Il pilota spagnolo della, Carlos, ha parlato delle aspettativa per quest’anno. Eccole sue parole: “Sono più che pronto per questa stagione. Il 2021 è stato un grande anno per me perché ho potuto apprendere come il team lavora internamente per adattarmi ad un nuovo ambiente, ma anche principalmente scoprire il marchioe come tutto funzioni qui ed è stata una grande esperienza per me. Ora èdiil team ad un, portarlo ad un altro step e noi piloti insieme al team vogliamo più cose e più successo nel 2022. Credo che la vettura appaia aggressiva, estrema e anche bellissima e, come dice Charles, spero solo che sia ...

Advertising

sportface2016 : #F1, #Sainz: “E’ tempo di portare la #Ferrari a un livello differente” - infoitsport : Fiorano, è già tempo di pista per la Ferrari f1 - 75. Primi giri per Leclerc e Sainz - Cleo_55 : Fiorano, è già tempo di pista per la Ferrari f1 - 75. Primi giri per Leclerc e Sainz - gazzettamodena : Fiorano, è già tempo di pista per la Ferrari f1 - 75. Primi giri per Leclerc e Sainz - fragiove7 : @Charles_Leclerc Spettacolare questa nuova macchina! Spero ti arrivi in tempo per la prima gara. Io per una Fiat Pa… -