...E alla fine anche Zendaya ha ceduto al fascino - e praticità - del long bob (Di lunedì 21 febbraio 2022) Zendaya: la star dai look memorabili X Talento, carisma e forte personalità. Oltre a una lunghissima chioma. Sono questi i grandi punti di forza di Zendaya che qualche giorno fa si è regalata un colpo di testa dando un taglio ai suoi capelli e optando per un long bob. Fotografata fuori da un locale newyorkese con il fidanzato Tom Holland, la star della serie tv HBO Euphoria ha sfoggiato ... Leggi su iodonna (Di lunedì 21 febbraio 2022): la star dai look memorabili X Talento, carisma e forte personalità. Oltre a una lunghissima chioma. Sono questi i grandi punti di forza diche qualche giorno fa si è regalata un colpo di testa dando un taglio ai suoi capelli e optando per unbob. Fotografata fuori da un locale newyorkese con il fidanzato Tom Holland, la star della serie tv HBO Euphoria ha sfoggiato ...

repubblica : Fine delle restrizioni in Inghilterra, inclusa quarantena per gli infetti. 'Possiamo tornare alla normalita' pre Co… - Agenzia_Ansa : Dopo la fine dello stato di emergenza, resteranno ancora le mascherine al chiuso e il Green pass. Si pensa alla qua… - ItaliaViva : Un grazie di tutto cuore a chi negli ospedali, sulle ambulanze e nei centri vaccinali fa sì che l'Italia possa vede… - LBerrettoni : RT @martafana: Calenda propone salario minimo a 7€ così da mantenere in povertà chi è già costretto a vivere di salari da fame.Questo è un… - cigurt88 : RT @CapitanHarlok6: Napoli, il prof picchiato dopo la scuola: “Io aggredito sotto casa. I mandanti? Un gruppo di genitori, alla fine ero un… -