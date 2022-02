Dopo il crash delle criptovalute dello scorso fine settimana Solana guida il recupero del mercato crypto (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mentre il mercato delle criptovalute fatica a riprendersi Dopo il crollo dello scorso weekend, Solana fa da apripista in crescita di diversi punti Se la sta cavando meglio delle altre valute virtuali il token nativo di Solana, SOL, che nelle scorse 24 ore ha visto una crescita del valore fino a toccare il massimo giornaliero di 95,91 dollari nella mattinata di oggi, lunedì 21 febbraio. Nonostante al momento della stesura di questo articolo sia tornato intorno ai 93 dollari, SOL risulta ancora aver realizzato uno dei migliori guadagni della giornata, con un rialzo del +5,4% nelle ultime 24 ore. Solana ha una capitalizzazione di mercato di 30,14 miliardi di dollari, ed è al momento l’ottavo asset ... Leggi su cityroma (Di lunedì 21 febbraio 2022) Mentre ilfatica a riprendersiil crolloweekend,fa da apripista in crescita di diversi punti Se la sta cavando meglioaltre valute virtuali il token nativo di, SOL, che nelle scorse 24 ore ha visto una crescita del valore fino a toccare il massimo giornaliero di 95,91 dollari nella mattinata di oggi, lunedì 21 febbraio. Nonostante al momento della stesura di questo articolo sia tornato intorno ai 93 dollari, SOL risulta ancora aver realizzato uno dei migliori guadagni della giornata, con un rialzo del +5,4% nelle ultime 24 ore.ha una capitalizzazione didi 30,14 miliardi di dollari, ed è al momento l’ottavo asset ...

Advertising

misterdnaxxii : In questo adventure platform alla Crash Bandicoot, livello dopo livello, acquisiremo diversi pezzi che aggiungerann… - fedecaccy : Ormai ho convertito completamente mio padre: da ieri sta guardando su @NetflixIT Crash Landing On You. E puntualmen… - Silvia240907 : @Masssimilianoo Lo voglio vedere se il sistema va in crash e non funziona più un cazzo. A me è successo un sabato m… - zpollastra : @abatometro certo era il mio gioco preferito x la 1 dopo crash - Tecno_Corriere : Le richieste sono state così tante che dopo pochi minuti dall’annuncio la app di Coinbase è andata in crash -