**Conti pubblici: Letta, 'aumento vertiginoso debito è problema principale'** (Di lunedì 21 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "L'aumento vertiginoso del debito pubblico rappresenta il vero problema, tipico del nostro Paese e che fa la differenza tra noi e gli altri Paesi europei. E' per noi il problema principale. Il nostro è un partito che sa come si affrontano questi temi. La riduzione del debito pubblico" c'è stato con il Pd al governo. "Noi faremo tutto quanto in nostro potere per far scendere il debito perchè sarà un debito che graverà sulle spalle dei giovani". Così Enrico Letta in Direzione Pd.

