Centinaia di auto rubate, fatte a pezzi e bruciate a pochi passi dai campi coltivati (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nelle campagne tra Cerignola, Stornara e Stornarella, in provincia di Foggia, sono state ritrovate circa duecento carcasse di auto rubate, cannibalizzate e date alle fiamme con l'intento di eliminare ogni prova. Si tratta di veicoli provenienti... Leggi su europa.today (Di lunedì 21 febbraio 2022) Nelle campagne tra Cerignola, Stornara e Stornarella, in provincia di Foggia, sono state ritrovate circa duecento carcasse di, cannibalizzate e date alle fiamme con l'intento di eliminare ogni prova. Si tratta di veicoli provenienti...

Advertising

francogino1 : Incredibile scoperta nelle campagne del Foggiano: trovate centinaia di auto fatte a pezzi e date alle fiamme - my_candy_candy : @ClaireDeLaCroi2 @MarchettiMikele @VaeVictis Idem! Troppo lontana da Berna per distrarmi e non vale la pena prender… - LuraghiRoberto : @OrioliPaolo @luca_biasi Pronto Polizia! Ci sono centinaia di auto che vanno contromano in autostrada!!! - salvini_stefano : Il mezzo, ti fermano in auto per controllo di routine e sei 'schedato' per 6 mesi, vai ai giardinetti ma sono occup… - Frankjuve2 : RT @CarloAl87550029: @Hyperrita @Frankjuve2 @titti97370553 Certo. Io godo da morire a viaggiare per 700km in auto da solo in poche ore, a s… -