Case occupate, Meloni: «Vergogna Lamorgese, una trasmissione televisiva ha fatto più di lei» (Di lunedì 21 febbraio 2022) Vergogna Lamorgese. “A voi sembra normale che a occuparsi di liberare le Case dalla prepotenza degli abusivi debba essere una trasmissione televisiva e non lo Stato?”, così Giorgia Meloni su Facebook che parla di “ennesima figuraccia del ministro Lamorgese”. La leader di Fratelli d’Italia accende i riflettori sullo scandalo delle Case occupate abusivamente e sottratte ai legittimi proprietari di cui il ministero dell’Interno non si occupa. Case occupate, Meloni: dove sta la Lamorgese? Spesso si tratta di anziani costretti a vivere di stenti. O di giovani coppie alle quali è impedito di abitare nel proprio appartamento. A occupare gli stabili sono abusivi morosi. Non ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 21 febbraio 2022). “A voi sembra normale che a occuparsi di liberare ledalla prepotenza degli abusivi debba essere unae non lo Stato?”, così Giorgiasu Facebook che parla di “ennesima figuraccia del ministro”. La leader di Fratelli d’Italia accende i riflettori sullo scandalo delleabusivamente e sottratte ai legittimi proprietari di cui il ministero dell’Interno non si occupa.: dove sta la? Spesso si tratta di anziani costretti a vivere di stenti. O di giovani coppie alle quali è impedito di abitare nel proprio appartamento. A occupare gli stabili sono abusivi morosi. Non ...

