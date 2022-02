Calcio: Allegri, 'Vlahovic al debutto in Champions, non può avere tutte le responsabilità' (Di lunedì 21 febbraio 2022) Torino, 21 feb. - (Adnkronos) - "Sono arrivati giocatori importanti ma Vlahovic domani debutta in Champions, non può avere tutte le responsabilità. Io lo devo proteggere, è normale che sia così. Quando avrà giocato 60-70 partite in Champions sarà un altro giocatore, è una questione di pressione. L'altro giorno si è ritrovato una prima pagina del Corriere dello Sport dove si diceva che non aveva fatto gol per la prima volta". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. "L'anno prossimo siamo d'accordo che la Juve avrà più possibilità di vincere il campionato, ma non si può avere tutto subito. Poi ovvio che noi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Torino, 21 feb. - (Adnkronos) - "Sono arrivati giocatori importanti madomani debutta in, non puòle. Io lo devo proteggere, è normale che sia così. Quando avrà giocato 60-70 partite insarà un altro giocatore, è una questione di pressione. L'altro giorno si è ritrovato una prima pagina del Corriere dello Sport dove si diceva che non aveva fatto gol per la prima volta". Lo dice l'allenatore della Juventus Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale diLeague contro il Villarreal. "L'anno prossimo siamo d'accordo che la Juve avrà più possibilità di vincere il campionato, ma non si puòtutto subito. Poi ovvio che noi ...

Advertising

_Morik92_ : Un passo in avanti (Bergamo), cinque passi indietro (stasera). La #Juve di #Vlahovic e #Zakaria è tornata quella sc… - CorSport : #Allegri: '#Vlahovic deve imparare a giocare in una grande squadra' ??? - TV7Benevento : Calcio: Allegri, 'Bonucci si è allenato senza dolore, se c'è bisogno gioca' - - TV7Benevento : Calcio: Allegri, 'Vlahovic al debutto in Champions, non può avere tutte le responsabilità' -… - TV7Benevento : Calcio: Allegri, 'contro Villarreal abbiamo 50% possibilità di passare il turno' - -