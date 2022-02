Arresti Sabaudia, sindaca Gervasi ai domiciliari: corruzione e turbativa d'asta sulle concessioni demaniali (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sedici misure cautelari, tra cui anche una destinata alla sindaca di Sabaudia. A Giada Gervasi è stata notificata questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 21 febbraio 2022) Sedici misure cautelari, tra cui anche una destinata alladi. A Giadaè stata notificata questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare...

