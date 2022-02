(Di lunedì 21 febbraio 2022) L'Istituto nazionale per le migrazioni (Inm) delha individuato e arrestato negli ultimi otto5.020 stranieri che si trovavano sul territorio messicano in condizioni.. In un ...

Advertising

fisco24_info : Arrestati in Messico in 8 giorni 5.000 migranti irregolari: Di 23 nazioni, soprattutto latinoamericani -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestati Messico

Agenzia ANSA

... il cui Ufficio per le Dogane e la Protezione delle frontiere (Cbp) ha rilevato la presenza nel 2021 di oltre 1,7 milioni di immigrati privi di documenti al confine con il. Da parte sua lo ...Come riporta Repubblica.it 'come conseguenza delle indagini nei mesi successivi sono statii principali trafficanti internazionali e, in, il mercato dei totoaba è fortemente ...L'Istituto nazionale per le migrazioni (Inm) del Messico ha individuato e arrestato negli ultimi otto giorni 5.020 stranieri che si trovavano sul territorio messicano in condizioni irregolari.. (ANSA) ...Dopo l’esempio del Messico non ci vuole molto perché altri ... Se poi il tutto conduca alla compilazione di un dossier, a un arresto o a rapimenti e sparizioni dipende dal tipo di governo ...