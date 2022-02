Al Napoli è andata di lusso. Il gol di Osimhen conferma che aveva ragione Pelè in “Fuga per la vittoria” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Cagliari-Napoli è finita 1-1 e al Napoli è andata di lusso. Hai voglia a parlare di tattica, di schemi, di numerini, di possesso palla. Il calcio, a nostro avviso, somiglia molto allo schema che disegnò Pelè sulla lavagna in “Fuga per la vittoria”. «Date la palla a me, io faccio così così così così, e segno». Ecco. A Cagliai è successo più o meno così. Il Cagliari di Mazzarri ha dominato la partita – perché l’ha dominata –, per segnare ha avuto bisogno di una paperona di Ospina (che si è poi in parte riscattato), ha sfiorato il raddoppio almeno tre volte. Poi, è entrato Osimhen che l’ha colpita una volta di testa e l’ha messa dentro. Il calcio è così. La differenza è tra chi è più forte e chi è meno forte. Osimhen ha avuto una palla e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 febbraio 2022) Cagliari-è finita 1-1 e aldi. Hai voglia a parlare di tattica, di schemi, di numerini, di possesso palla. Il calcio, a nostro avviso, somiglia molto allo schema che disegnòsulla lavagna in “per la”. «Date la palla a me, io faccio così così così così, e segno». Ecco. A Cagliai è successo più o meno così. Il Cagliari di Mazzarri ha dominato la partita – perché l’ha dominata –, per segnare ha avuto bisogno di una paperona di Ospina (che si è poi in parte riscattato), ha sfiorato il raddoppio almeno tre volte. Poi, è entratoche l’ha colpita una volta di testa e l’ha messa dentro. Il calcio è così. La differenza è tra chi è più forte e chi è meno forte.ha avuto una palla e ...

