Video l’Eredità 20 febbraio 2022 | Ida di Termoli

l'Eredità di domenica 20 febbraio 2022. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l'Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Ida di Termoli. Ida è una giovane studentessa magistrale di servizi giuridici internazionali per l'impresa. Al suo quarto tentativo consecutivo non è ancora riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 13.125 euro. Peccato, ci riproverà sicuramente domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 58:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non ...

