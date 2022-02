Viabilità Roma Regione Lazio del 20-02-2022 ore 11:30 (Di domenica 20 febbraio 2022) Viabilità DEL 20 FEBBRAIO 2022 ORE 11.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO REGIONALE RISOLTO L’INCIDENTE SU VIA AREATINA IN DIREZIONE APRILIA ORA IL TRAFFICO E’REGOLARE PER I CANTIERI ATTIVI CI SPOSTIAMO A LATINA RIPRENDONO DOMANI SULLA REGIONALE FLACCA LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE A CURA DI ASTRAL SPA. NELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO IN FASCIA ORARIA DIURNA, 06.00 – 18.00 SINO AL TERMINE DELLE INDAGINI, IN PROGRAMMA PER IL 28 FEBBRAIO. INFINE PER TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LA LINEA 3 VIAGGIA SU TRAM TRA PORTA MAGGIORE E VALLE GIULIA MENTRE E SOSTITUITA DA BUS TRA ... Leggi su romadailynews (Di domenica 20 febbraio 2022)DEL 20 FEBBRAIOORE 11.20 SARA SPANO’ BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO REGIONALE RISOLTO L’INCIDENTE SU VIA AREATINA IN DIREZIONE APRILIA ORA IL TRAFFICO E’REGOLARE PER I CANTIERI ATTIVI CI SPOSTIAMO A LATINA RIPRENDONO DOMANI SULLA REGIONALE FLACCA LE OPERAZIONI DI MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE A CURA DI ASTRAL SPA. NELLE GALLERIE TRA I COMUNI DI GAETA E SPERLONGA E’ ATTIVO IL SENSO UNICO ALTERNATO IN FASCIA ORARIA DIURNA, 06.00 – 18.00 SINO AL TERMINE DELLE INDAGINI, IN PROGRAMMA PER IL 28 FEBBRAIO. INFINE PER TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LA LINEA 3 VIAGGIA SU TRAM TRA PORTA MAGGIORE E VALLE GIULIA MENTRE E SOSTITUITA DA BUS TRA ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Venerdì 25 febbraio sciopero del trasporto pubblico - romamobilita : #Roma #viabilità Martedì dalle 17,30 cerimonia commemorativa con corteo tra via Monte Bianco, via Pantelleria, vial… - romamobilita : #Roma #viabilità Domani e martedì, lavori notturni su viale Trastevere. Il tram 8, sia domani che martedì, la sera,… - romamobilita : #Roma #viabilità Domani in Centro doppio sit-in a via Molise - romamobilita : #Roma #viabilità Da domani, in zona Marconi, lavori a via della Vasca Navale – saranno dalle 7 alle 17,30, con una… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 20 - 02 - 2022 ore 07:30 Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione e buona domenica a Bentrovati il primo appuntamento della giornata con L'informazione sulla viabilità il traffico Traffico indicato regolare addirittura Scamarcio su TV ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20 - 02 - 2022 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 20 FEBBRAIO 2022 ORE 07.20 SARA SPANO' BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA REGOLARE SULL'...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-02-2022 ore 15:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews LuceverdeBuongiorno dalla redazione e buona domenica a Bentrovati il primo appuntamento della giornata con L'informazione sullail traffico Traffico indicato regolare addirittura Scamarcio su TV ...DEL 20 FEBBRAIO 2022 ORE 07.20 SARA SPANO' BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE RISULTA REGOLARE SULL'...