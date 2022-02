Udinese e Lazio non si fanno male: 1-1 positivo per muovere la classifica (Di domenica 20 febbraio 2022) Una partita equilibrata nel posticipo serale della 26esima giornata del campionato di Serie A, due squadre in lotta per obiettivi diversi, Udinese e Lazio: la squadra di Sarri è in grado di lottare per la qualificazione Champions, mentre quella di Cioffi dovrà raggiungere la salvezza. La Lazio rinuncia a Immobile e si affida Anderson, Zaccagni e Pedro, subito un infortunio e sostituzione per l’ex Chelsea. I bianconeri rispondono con Beto e Deulofeu. Partenza forte dell’Udinese che passa in vantaggio proprio con Deulofeu, tiro preciso dell’ex Milan. La reazione della Lazio si registra al 45?, è Felipe Anderson a pareggiare i conti. Nel secondo tempo poche occasioni, solo una nel finale per Molina con il tiro che si stampa sulla traversa. Finisce 1-1, la Lazio sale a 43, ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 20 febbraio 2022) Una partita equilibrata nel posticipo serale della 26esima giornata del campionato di Serie A, due squadre in lotta per obiettivi diversi,: la squadra di Sarri è in grado di lottare per la qualificazione Champions, mentre quella di Cioffi dovrà raggiungere la salvezza. Larinuncia a Immobile e si affida Anderson, Zaccagni e Pedro, subito un infortunio e sostituzione per l’ex Chelsea. I bianconeri rispondono con Beto e Deulofeu. Partenza forte dell’che passa in vantaggio proprio con Deulofeu, tiro preciso dell’ex Milan. La reazione dellasi registra al 45?, è Felipe Anderson a pareggiare i conti. Nel secondo tempo poche occasioni, solo una nel finale per Molina con il tiro che si stampa sulla traversa. Finisce 1-1, lasale a 43, ...

Advertising

Udinese_1896 : Una nuova sfida per i bianconeri! Emozione, grinta e cuore per affrontare la #Lazio ?? Another battle awaits! Pa… - tommandrea : Per fortuna che Molina ha preso la traversa perché il mancato fallo con ammonizione (ed espulsione) di Becao sarebb… - GoalItalia : MATCH REPORT - #UdineseLazio termina in parità: Deulofeu apre le marcature, Felipe Anderson risponde [??… - sergeeej21 : RT @aurelianotre: non c'ha capito un cazzo tutta la partita sto figlio di troia di un arbitro, e se domani trovano morti tutti i giocatori… - RobertoCresc10 : Buon punto o occasione persa? Potevamo vincere ma a momenti la perdiamo. Io voglio rivedere la posizione di partenz… -