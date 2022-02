Sofia Jirau fa la storia: è la prima modella di Victoria's Secret con la sindrome di Down (Di domenica 20 febbraio 2022) Sofia Jirau entra nella storia del marchio Victoria's Secret per essere la prima modella con la sindrome di Down. “Un giorno l’ho sognato, ci ho lavorato e oggi è una realtà Finalmente posso svelare il mio grande... Leggi su today (Di domenica 20 febbraio 2022)entra nelladel marchio'sper essere lacon ladi. “Un giorno l’ho sognato, ci ho lavorato e oggi è una realtà Finalmente posso svelare il mio grande...

Advertising

SimoPillon : Complimenti di cuore a Sofia Jirau, la prima modella con sindrome di Down. Questa è la vera lotta alle discriminazi… - StefaniaNonno : RT @belle_brunella: Sofia Jirau è la prima modella in lingerie con sindrome di Down testimonial di Victoria's Secret…lentamente ma siamo ca… - Vittoriozarrell : RT @belle_brunella: Sofia Jirau è la prima modella in lingerie con sindrome di Down testimonial di Victoria's Secret…lentamente ma siamo ca… - effe_la : RT @belle_brunella: Sofia Jirau è la prima modella in lingerie con sindrome di Down testimonial di Victoria's Secret…lentamente ma siamo ca… - isamiccoli52 : RT @belle_brunella: Sofia Jirau è la prima modella in lingerie con sindrome di Down testimonial di Victoria's Secret…lentamente ma siamo ca… -