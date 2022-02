Roma, 16enne compra su internet un machete per farsi giustizia con i compagni (Di domenica 20 febbraio 2022) Roma. Aveva comprato un machete di grosse dimensioni direttamente dal web, ed era deciso a farsi giustizia da solo. Il tutto senza farsi scoprire dai genitori che fino ad oggi non avevano sospettato nulla. Il ragazzino ha solamente 16 anni, e non aveva destato nessun sospetto. Secondo gli indizi rilevati al momento dagli investigatori, probabilmente c’era di mezzo una vendetta o un regolamento di conto tra due gruppi di adolescenti. La vendetta si sarebbe dovuta consumare a Monteverde, ma l’intervento delle forze dell’ordine è stati provvidenziale. Leggi anche: Violenta rapina a Roma, coppia di fidanzatini aggredita: nei guai anche un 13enne Roma, 16enne acquista un machete da 50 cm Come fa sapere La Repubblica, ci ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 20 febbraio 2022). Avevato undi grosse dimensioni direttamente dal web, ed era deciso ada solo. Il tutto senzascoprire dai genitori che fino ad oggi non avevano sospettato nulla. Il ragazzino ha solamente 16 anni, e non aveva destato nessun sospetto. Secondo gli indizi rilevati al momento dagli investigatori, probabilmente c’era di mezzo una vendetta o un regolamento di conto tra due gruppi di adolescenti. La vendetta si sarebbe dovuta consumare a Monteverde, ma l’intervento delle forze dell’ordine è stati provvidenziale. Leggi anche: Violenta rapina a, coppia di fidanzatini aggredita: nei guai anche un 13enneacquista unda 50 cm Come fa sapere La Repubblica, ci ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, 16enne compra su internet un machete per farsi giustizia con i compagni - Affaritaliani : Baby estorsore minaccia 16enne e finisce in comunità - rep_roma : Scuola, la Lupa scende in piazza dopo la morte del 16enne. 'Vogliamo una scuola sicura' [aggiornamento delle 19:26] - infoitinterno : Ambra Angiolini: “La prof che ha insultato l’allieva 16enne a Roma? Si avvicina al bullismo, è… - lucafaccio : RT @FQMagazineit: Ambra Angiolini: “La prof che ha insultato l’allieva 16enne a Roma? Si avvicina al bullismo, è pericoloso” -