Rivolta nel carcere di Melfi | 29 arresti | personale e agenti furono sequestrati per 9 ore

(Di domenica 20 febbraio 2022) Sono 29 le persone arrestate per aver partecipato allaavvenuta il 9 marzo 2020 nella casa circondariale perdi. La Polizia di Stato di Potenza ha eseguito un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in. L'esecuzione ha avuto luogo nelle province di Potenza, Bari, Crotone, Reggio Calabria, Napoli, Perugia, Livorno, L'Aquila, Oristano, Cuneo, Catanzaro, Agrigento, Palermo, Udine, Siracusa e Catania. Durante la sommossa, scoppiata per protestare contro le misure restrittive imposte dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per il contenimento della pandemia di Covid-19,sanitario e diversidella Polizia penitenziariaper circa nove ore.