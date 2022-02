Riconoscimento dei titoli di studio, come funziona tra i Paesi (Di domenica 20 febbraio 2022) Un ingegnere laureato in Italia può esercitare negli Stati Uniti? E quali sono i titoli riconosciuti più facilmente? E che ne è dei tanti rifugiati che arrivano, posso veder riconosciuti qui i loro studi? Ne abbiamo parlato con Luca Lantero, il direttore del CIMEA Leggi su vanityfair (Di domenica 20 febbraio 2022) Un ingegnere laureato in Italia può esercitare negli Stati Uniti? E quali sono iriconosciuti più facilmente? E che ne è dei tanti rifugiati che arrivano, posso veder riconosciuti qui i loro studi? Ne abbiamo parlato con Luca Lantero, il direttore del CIMEA

Advertising

robersperanza : Abbiamo stanziato 15 milioni di euro per le famiglie dei professionisti sanitari che hanno perso la vita a causa de… - Tg3web : Il Governo ha stanziato il fondo che servirà a risarcire le famiglie dei medici morti di covid. 'Il giusto riconosc… - Franco110537 : TRA LE PIÙ IMPORTANTI CONQUISTE DEL PENSIERO DELL'UMANITÀ SPICCA IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI UMANI MIRABILMENTE C… - SandroCarulli : RT @FilippoSala3: Mentre in ???? per il Garante privacy i dati dei non vaccinati possono essere predati per le multe, il Procuratore generale… - tamicheA1 : RT @Tg3web: Il Governo ha stanziato il fondo che servirà a risarcire le famiglie dei medici morti di covid. 'Il giusto riconoscimento a chi… -