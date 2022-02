Ornella Muti, chi è l’ex compagno Fabrice Kerhervé: “Io ancora lo voglio” (Di domenica 20 febbraio 2022) È durata 12 anni la storia d’amore tra Ornella Muti e Fabrice Kerhervé, business man di origini francesi (ma con cittadinanza italiana) un po’ più giovane rispetto all’attrice. Nella sua bio di Instagram, Fabrice si descrive precisamente come “networker, online marketer, autore, master leader, sognatore, fan della crypto-blockchain & amante della vita”. Al curriculum è da aggiungere anche la sua relazione ultradecennale con Ornella, grazie alla quale è diventato famoso in Italia. La loro relazione si è conclusa nel 2020, ma non sono noti dettagli circa i perché di questa fine. Capelli medio-lunghi e sguardo magnetico, Fabrice risiede in Spagna, ma – se non altro in era pre-Covid – veniva spesso da noi per lavoro. Le distanze non hanno giovato al suo rapporto con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) È durata 12 anni la storia d’amore tra, business man di origini francesi (ma con cittadinanza italiana) un po’ più giovane rispetto all’attrice. Nella sua bio di Instagram,si descrive precisamente come “networker, online marketer, autore, master leader, sognatore, fan della crypto-blockchain & amante della vita”. Al curriculum è da aggiungere anche la sua relazione ultradecennale con, grazie alla quale è diventato famoso in Italia. La loro relazione si è conclusa nel 2020, ma non sono noti dettagli circa i perché di questa fine. Capelli medio-lunghi e sguardo magnetico,risiede in Spagna, ma – se non altro in era pre-Covid – veniva spesso da noi per lavoro. Le distanze non hanno giovato al suo rapporto con ...

Advertising

ReignOfTheSerie : Ecco a voi gli ospiti di #Domenicain di oggi: Massimo Ranieri Official, Giusy Ferreri, Aka7even, Highsnob & Hu, Gus… - MutiLeonilde : RT @gianlu_79: @provo2000, @marcoluci1, @dariosardone @DomenicaIn Eccoci pronti per la 23°Puntata la #SignoraDellaDomenica #MaraVenier or… - pinostra : RT @gianlu_79: @provo2000, @marcoluci1, @dariosardone @DomenicaIn Eccoci pronti per la 23°Puntata la #SignoraDellaDomenica #MaraVenier or… - 11Maenza : @muti_ornella Lei, è Gaia Girace, nata il 21 Ottobre 2003. E' un attrice bellissima e potresti farla recitare in T… - gianlu_79 : RT @gianlu_79: @provo2000, @marcoluci1, @dariosardone @DomenicaIn Eccoci pronti per la 23°Puntata la #SignoraDellaDomenica #MaraVenier or… -