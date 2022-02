Ladri d’appartamento in fuga, la Volante li insegue ma i malviventi riescono a scappare (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPietrelcina (Bn) – Furto in abitazione con rocambolesco inseguimento da parte della Polizia di Stato. Nella serata di ieri ignoti hanno perpetrato un furto con scasso all’interno di un abitazione di Pietrelcina e quindi si sono dati alla fuga a bordo di un’Audi. I cittadini però hanno assistito alla parte finale del reato ed ha avvertito le forze dell’ordine. Una Volante della Questura di Benevento ha quindi intercettato la vettura tedesca sulla strada collegante il capoluogo a Pietrelcina e si è posto al suo inseguimento. I malviventi non si sono dati per vinti e dopo aver speronato la Volante sono riusciti ad evitare l’ingaggio dei poliziotti e hanno proseguito la loro fuga. Dal canto loro, i poliziotti non hanno lasciato la presa e hanno continuato a loro ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPietrelcina (Bn) – Furto in abitazione con rocambolesco inseguimento da parte della Polizia di Stato. Nella serata di ieri ignoti hanno perpetrato un furto con scasso all’interno di un abitazione di Pietrelcina e quindi si sono dati allaa bordo di un’Audi. I cittadini però hanno assistito alla parte finale del reato ed ha avvertito le forze dell’ordine. Unadella Questura di Benevento ha quindi intercettato la vettura tedesca sulla strada collegante il capoluogo a Pietrelcina e si è posto al suo inseguimento. Inon si sono dati per vinti e dopo aver speronato lasono riusciti ad evitare l’ingaggio dei poliziotti e hanno proseguito la loro. Dal canto loro, i poliziotti non hanno lasciato la presa e hanno continuato a loro ...

