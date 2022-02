Advertising

Incendio #traghetto: trovato vivo uno dei passeggeri dispersi - Era a poppa della nave - Mancherebbero all'appello ancora 14 passeggeri tra quelli messi in salvo dalla nave Euroferry Olympia della Grimald… - L'incendio della nave per trasporto veicoli Felicity Ace della compagnia Mitsui OSK Lines mentre navigava a ovest d… - Incendio nave al largo di Corfù, trovato un superstite: ha 21 anni ed è bielorusso - Incendio traghetto #Grecia-#Italia anche disastro ambientale nei serbatoi della Olympia almeno 800 metri cubi di carburant…

Ultime Notizie dalla rete : Incendio nave

In area, comunque, anche laDiciotti della Guardia Costiera, giunta sul luogo, dotata di ... Read More In Evidenzatraghetto Grecia, trovato vivo uno dei passeggeri dispersi 20 Febbraio ...L'sta per essere domato, quindi prima arriva in rada la, prima si mette tutti in sicurezzaz'. Parole dunque rassicuranti per ora per quanto riguarda danni ambientali, anche se dovremo ...“Quando è scoppiato l’incendio – racconta – ci hanno fatto uscire dalla ... solo quando ero giù e sono salito sulla motovedetta della Finanza, ho visto la nave in fiamme, lì ho capito cosa era ...La priorità va data alla ricerca dei dispersi. L’incendio sta per essere domato, quindi prima arriva in rada la nave, prima si mette tutti in sicurezzaz”. Parole dunque rassicuranti per ora ...