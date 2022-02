Guerra e pace tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge! Ecco cos’è successo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Manila Nazzaro e Soleil Sorge tornano ad affrontare le loro reciproche delusioni Manila Nazzaro e Soleil Sorge tornano ad affrontare le loro incomprensioni e si confrontano a cuore aperto sugli avvenimenti dell’ultimo mese e mezzo. A fare il primo passo è l’ex Miss Italia che, in un momento d’intimità con Soleil, confessa: “mi manca tanto la nostra complicità, mi manchi tu!”. Soleil, dinanzi alle parole della concorrente, scoppia a piangere e, in lacrime, dichiara di sentire anche lei la sua mancanza: “anche tu mi manchi tanto!!!” . E’ così che, tra le due, inizia un confronto diretto fatto di chiarimenti e dialogo. Manila afferma di esserci sempre stata ma che si sono alzati dei muri invalicabili da parte di entrambe: “ci siamo auto ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 21 febbraio 2022)Sorge tornano ad affrontare le loro reciproche delusioniSorge tornano ad affrontare le loro incomprensioni e si confrontano a cuore aperto sugli avvenimenti dell’ultimo mese e mezzo. A fare il primo passo è l’ex Miss Italia che, in un momento d’intimità con, confessa: “mi manca tanto la nostra complicità, mi manchi tu!”., dinanzi alle parole della concorrente, scoppia a piangere e, in lacrime, dichiara di sentire anche lei la sua mancanza: “anche tu mi manchi tanto!!!” . E’ così che, tra le due, inizia un confronto diretto fatto di chiarimenti e dialogo.afferma di esserci sempre stata ma che si sono alzati dei muri invalicabili da parte di entrambe: “ci siamo auto ...

