Genova, due auto pirata e un incidente: così si sono spezzati i sogni di Michele (Di domenica 20 febbraio 2022) La madre lo aveva in grembo quando fuggì in gommone dall’Albania. Il ragazzo, 19 anni, è morto dopo due giorni di coma Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 20 febbraio 2022) La madre lo aveva in grembo quando fuggì in gommone dall’Albania. Il ragazzo, 19 anni, è morto dopo due giorni di coma

