GdS – Inter, torna Barella: regia e polmoni, dal rimpianto Liverpool al posto di... (Di domenica 20 febbraio 2022) Goal News L'Inter, dopo aver perso contro il Cagliari, ritrova il suo regista Ivan Baralla in corsa per la Champions League. La partita con il Liverpool sarà fondamentale per capire se l'Inter punta davvero alla Champions League.? Annulla il Liverpool e riguadagna il posto da titolare, ma questa volta è Brozovic. L'Inter ha trovato Nicolò Barrera nella prima giornata dopo due giorni di squalifica dalla Champions League. L'ex Cagliari sostituirà Marcelo Brozovic, fermato dall'arbitro dello Sporting. "Barrera avrà tempo per riflettere davvero sul tipo di follia che ha preso il Real Madrid per prendere la doppietta sul palco più importante: la squalifica ora brucia e brucerà mentre incombe il ritorno ad Anfield, ma i rimpianti bruceranno con il tempo. Col passare del tempo , ne ...

