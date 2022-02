Due anni fa il paziente 1 a Codogno. Il grazie di Mattarella ai sanitari. Per ora restano mascherine e pass (Di domenica 20 febbraio 2022) 'Il Paese ha retto grazie al Servizio sanitario nazionale', sottolinea anche il ministro della Salute Speranza. Si pensa alla quarta dose per tutti prima dell'estate Leggi su tg.la7 (Di domenica 20 febbraio 2022) 'Il Paese ha rettoal Servizioo nazionale', sottolinea anche il ministro della Salute Speranza. Si pensa alla quarta dose per tutti prima dell'estate

