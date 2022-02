Diego | sub 40enne muore nel Lago di Garda | 7 anni fa fu salvato dagli amici nelle stesse acque

(Di domenica 20 febbraio 2022) Doveva essere un piacevole pomeriggio trae la passione per le immersioni e invece non è stato così perFaltracco . Ildi San Bonifacio, in provincia di Verona, è morto durante la ...

Le indaginiFaltracco è l'ennesimomorto nelle acque di Torri del Benàco. Qui negli anni sono stati diversi iche hanno avuto problemi durante la risalita. Il paese, infatti, è un sito ...TORRI DEL BENACO (VR). "Adesso farai mille immersioni in cerca di storia da portare alla luce", viene ricordato così dagli amici ilFaltracco deceduto ieri, 19 febbraio, dopo aver accusato un malore mentre si trovava nelle acque del lago di Garda. Il 40enne di San Bonifacio si trovava assieme a due amici nelle acque ...Il sub è stato vittima di un arresto cardiaco mentre stava risaliva dalle acque. Andrea, morto a 23 anni: «Gli ultimi due giorni a Verona con la fidanzata». Il dolore degli amici Per Diego sono stati ...Ma quando i sanitari del Suem 118 sono accorsi sul posto era ormai troppo tardi. Il sub è stato vittima di un arresto cardiaco mentre stava risaliva dalle acque. Per Diego sono stati inutili i ...