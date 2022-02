Cosa dice Elodie nell’orecchio di Maria De Filippi? Le ipotesi dei fan (Di domenica 20 febbraio 2022) Elodie Cosa dice a Maria De Filippi? Oggi pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Amici 21. Come al solito non è mancata l’ormai famosa “gara cover”, che ha visto uno a uno i cantanti esibirsi (eccetto ovviamente Alex e Sissi che già hanno ottenuto la maglia del serale). Presente L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 20 febbraio 2022)De? Oggi pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Amici 21. Come al solito non è mancata l’ormai famosa “gara cover”, che ha visto uno a uno i cantanti esibirsi (eccetto ovviamente Alex e Sissi che già hanno ottenuto la maglia del serale). Presente L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

borghi_claudio : @RomGarg @ItaloSign @RenzoCianchetti E crede che io non voglia lo stesso? Qui ci sono schiere di persone che mi dic… - borghi_claudio : Il disinformato di Luino legge questa cosa sui social e si fionda dal parlamentare Tizio e gli dice: davvero hai de… - KittenNoire1 : RT @LaZiaMat: Ho un figlio maschio Gli ho insegnato che se una donna dice'no'è NO Gli ho insegnato che l'evidente stato confusionale è NO q… - claudiopro : RT @EsteriLega: Luglio 2021, Bernabò: '“I no vax negli hotel vanno temporaneamente messi in panchina' 'dice sì a green pass e a obbligo di… - Icram_Noor : @yoonutopia Yoongi è fidabile e prevede il futuro, perciò se dice una cosa quella è ?? -