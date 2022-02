Calciomercato Juventus | le sirene dalla Spagna si fanno sempre più insistenti per un big!

(Di domenica 20 febbraio 2022) L’arrivo di Dusan Vlahovic aveva indotto qualcuno a pensare che le possibilità di permanenza di Alvaro Morata alla Continassa si sarebbero ridotte sensibilmente. Dopo la prima uscita in tandem con l’attaccante serbo, si pensava anche ad un suo riscatto per far coppia con l’ex viola, ma la notizia di oggi rimette in gioco tutta la questione. Alvaro MorataTuttavia secondo quanto riportato da Sport la volontà del giocatore sarebbe quella di tornare innella sessione estiva die gradirebbe un’offerta del Barcellona all’Atletico Madrid, proprietario del cartellino. Lapreferirebbe invece trattenerlo, anzi avrebbe chiesto ai colchoneros uno sconto sul diritto di riscatto: la Vecchia Signora vorrebbe chiudere l’operazione intorno ai 15 milioni di euro.

Advertising

DiMarzio : #Juventus, il retroscena su #Rovella: a gennaio i bianconeri hanno provato a riportarlo a Torino ?? - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #SerieA #Calciomercato Juventus, fumata grigia: la Spagna chiama ?? Scarica l’App g… - gilnar76 : Calciomercato Juve, dalla Francia: rischia di sfumare l’obiettivo per l’attacco #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - JuventusUn : #Sterling vicino alla #Juventus: 85 milioni di euro! I DETTAGLI? - GarboeK : RT @unfair_play: La Juventus è stata penalizzata dal fatto che questa settimana il calciomercato fosse chiuso. #JuventusTorino #DerbyDella… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

L'italiana in questione è la, mentre tra le inglesi ci sarebbe il Chelsea. Oblak © LaPresseAl momento la società bianconera è coperta per quanto riguarda il ruolo dell'estremo difensore: ....it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Arechi' di Salerno. FORMAZIONI ... PioliCLASSIFICA SERIE A: Milan** 56 punti; Inter* 54; Napoli 53;** 47; Atalanta* 44; Lazio 42; ...FIRENZE - La Fiorentina per sognare, l'Atalanta per approfittare del pareggio della Juventus nel derby e agganciare i bianconeri al quarto posto. La sfida tra i viola e i nerazzurri, accende il ...Brachi non avrà Buscè e Bencini, rientra Reggioli. Ovest manca soltanto Falciani. Terranuova Traiana-Fortis Juventus (1-0: Massai) arbitro Bruni di Siena. Una partitissima che la Fortis affronta senza ...