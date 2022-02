Atp Santiago 2022 | programma | orari e ordine di gioco lunedì 21 febbraio

(Di domenica 20 febbraio 2022) Il, glie l’didell’Atp 250 di, per quanto riguarda la giornata di21. Ad aprire le danze saranno Etcheverry e Londero in un derby argentino, mentre più tardi si sfideranno Bagnis e Zapata Miralles. Ad aprire la sessione serale il lucky loser Kicker e la wild card Seyboth Wild; infine, nell’ultimo match di giornata sarà protagonista il beniamino di casa Jarry, opposto a Monteiro, reduce dalla sconfitta contro Berrettini a Rio. Di seguito ilcompleto del giorno di riferimento,21ATP 250(LUNEDI 21) CENTRAL non prima ...

Il tabellone e gli accoppiamenti del torneo250 di(terra rossa) , torneo di scena in Cile da lunedì 21 a domenica 27 febbraio. Il padrone di casa Cristian Garin guida il seeding, seguito da Albert Ramos - Vinolas e Federico ...