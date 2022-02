30 denunce | 11 fermi ma il mio aguzzino è ancora libero | la testimonianza choc

Advertising

juventitudine : Guardate che se ricomincia a piovere perché siamo fermi ad aspettare non si sa cosa da mezz'ora faccio partite le denunce -

Ultime Notizie dalla rete : denunce fermi

ilGiornale.it

Diciannove le: sedici sono militanti di Askatasuna. Il più giovane ha 20 anni, il più ... E dall'istitutoGalilei di Ciriè, il rappresentante della scuola scrive: "Questa manifestazione ...... di un'evoluzione, di una modernizzazione, noi siamoal palo, da anni. Ci siamo permessi di ... Anche in questo caso dopo le nostrei titolari delle ditte sono improvvisamente riapparsi e ...Per colpa della giustizia ogni giorno teme la morte. Trenta denunce, undici fermi e tre volte colto in flagranza non bastano a cambiare la vita di una 47enne di Giugliano (Napoli) perseguitata da un ...Per colpa della giustizia ogni giorno teme la morte. Trenta denunce, undici fermi e tre volte colto in flagranza non bastano a cambiare la vita di una 47enne di Giugliano (Napoli) perseguitata da un ...