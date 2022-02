Uomini e Donne, il duo Mr Hyde querela Mediaset per le parole di Armando Incarnato (Di sabato 19 febbraio 2022) Mister Hyde è lo pseudonimo di due cantautori napoletani molto conosciuti e apprezzati da chi ama il genere neo melodico. Tra questi il cavaliere del trono over di Uomini e Donne Biagio Di Maro, che qualche puntata fa aveva chiesto a Maria De Filippi di poter ballare una loro canzone con la dama con cui usciva. Tuttavia Armando Incarnato era saltato su affermando che Biagio stava sponsorizzando quella canzone, ovvero era stato pagato per far in modo che venisse trasmessa su Canale 5. Non solo, perché l’uomo ha dichiarato che anche a lui è stato chiesto più volte di fare da sponsor ai brani de duo Mister Hyde. Ma i due cantanti non ci stanno e hanno querelato Mediaset per questa affermazione apertamente diffamatoria (e secondo loro non vera) condivisa ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 19 febbraio 2022) Misterè lo pseudonimo di due cantautori napoletani molto conosciuti e apprezzati da chi ama il genere neo melodico. Tra questi il cavaliere del trono over diBiagio Di Maro, che qualche puntata fa aveva chiesto a Maria De Filippi di poter ballare una loro canzone con la dama con cui usciva. Tuttaviaera saltato su affermando che Biagio stava sponsorizzando quella canzone, ovvero era stato pagato per far in modo che venisse trasmessa su Canale 5. Non solo, perché l’uomo ha dichiarato che anche a lui è stato chiesto più volte di fare da sponsor ai brani de duo Mister. Ma i due cantanti non ci stanno e hannotoper questa affermazione apertamente diffamatoria (e secondo loro non vera) condivisa ...

