Teo Mammuccari durissimo con Rudy Zerbi | “Non voglio dire …”

Leggi su cityroma

(Di sabato 19 febbraio 2022) Teoda pochi giorni è tornato a condurre uno dei programmi più importanti e più seguiti dai telespettatori italiani. Stiamo parlando de Le iene, che il conduttore per la prima volta conduce insieme a Belen Rodriguez. In questa edizione del programma, è stato introdotto un nuovo gioco, ovvero il Passaparolaccia. Il Passaparolaccia, il nuovo gioco de Le Iene Sostanzialmente i due conduttori sono chiamati a rispondere a delle domande anche piuttosto scomode e sono chiamati ad essere sinceri. La scorsa settimana Belen ha risposto a delle domande poste da Teo, alcune di queste molto cattive e sembra che la showgirl abbia risposto in modo piuttosto sincero e schietto. Questa settimana è toccato a Teo. Anche lui ha fatto delle rivelazioni piuttosto importanti e sembra abbia risposto a delle domande piuttosto scomode, parlando anche di ...