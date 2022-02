Serie C-Girone C, Catanzaro infermabile. Catania ok sul Francavilla. Cade la J.Stabia (Di sabato 19 febbraio 2022) Di seguito i risultati della ventottesima giornata di Serie C Girone C. Il Palermo ne fa 5 alla Turris, il Catanzaro vince ancora Leggi su mediagol (Di sabato 19 febbraio 2022) Di seguito i risultati della ventottesima giornata diC. Il Palermo ne fa 5 alla Turris, ilvince ancora

Mediagol : Serie C-Girone C, Catanzaro infermabile. Catania ok sul Francavilla. Cade la J.Stabia

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Como Nuoto: la Recoaro all'ora di pranzo va all'assalto del Brescia Waterpolo Como Nuoto: si apre oggi il girone di ritorno di serie A2 maschile. Como Nuoto: archiviata la sconfitta di lavagna i lariani (a Monza ore 12.30) vogliono tornare a muovere la classifica Archiviata con un retrogusto amaro la ...

Giacobazzi, il derby con Formigine Serie B (girone 2), 11° turno: Imola - Livorno, Giacobazzi Modena - Highlanders Formigine, Lions Amaranto - Rugby Parma, Valorugby Emilia B - Florentia, Jesi - Rugby Roma. Riposa: Cus Siena. ...

Serie C-Girone C, Palermo-Turris: diretta testuale di Mediagol.it Mediagol.it Kalulu esalta Maignan: "È il miglior portiere della Serie A. È un leader e non esita a dirigerci" Queste le sue parole su Maignan: “Per me, dopo il girone d’andata, la risposta è sì. È stato in grado di salvarci quando necessario. Il suo gioco con i piedi mi impressiona ogni giorno, ha appena ...

Monopoli – Foggia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale Dove vedere in tv e streaming il match valido per Serie C – Girone C MONOPOLI – Sabato 19 febbraio 2022 andrà in scena il derby pugliese tra Monopoli – Foggia, incontro valevole per la giornata 28 del ...

