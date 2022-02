Sci alpino, lo Chief Race Director Peter Gerdol sul rinvio del Team Event: “Non tutti erano d’accordo” (Di sabato 19 febbraio 2022) Oltre agli atleti il vento è stato grande protagonista dei Giochi Olimpici invernali. Se in alcune discipline all’aperto ha influito meno in altre si è rivelato una vera e propria gatta da pelare, vedi biathlon e sci alpino. Oggi l’ultima gara degli sci larghi ha pagato le imponenti folate costringendo gli organizzatori ad un rinvio forzato. E non è detto che il Team Event olimpico possa andare in scena tra 24 ore poiché le condizioni meteo si preannunciano ugualmente avverse. Il rischio è che la gara venga cancellata senza assegnare medaglie, per il tripudio dei tanti appassionati che fin dalla comparsa del parallelo a livello internazionale declassano la neonata specialità. Olimpiadi, il bilancio di Roda: “Mi aspettavo di più dagli uomini dello sci e dal biathlon. Preoccupato da fondo e combinata, 9 medaglie un buon ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) Oltre agli atleti il vento è stato grande protagonista dei Giochi Olimpici invernali. Se in alcune discipline all’aperto ha influito meno in altre si è rivelato una vera e propria gatta da pelare, vedi biathlon e sci. Oggi l’ultima gara degli sci larghi ha pagato le imponenti folate costringendo gli organizzatori ad unforzato. E non è detto che ilolimpico possa andare in scena tra 24 ore poiché le condizioni meteo si preannunciano ugualmente avverse. Il rischio è che la gara venga cancellata senza assegnare medaglie, per il tripudio dei tanti appassionati che fin dalla comparsa del parallelo a livello internazionale declassano la neonata specialità. Olimpiadi, il bilancio di Roda: “Mi aspettavo di più dagli uomini dello sci e dal biathlon. Preoccupato da fondo e combinata, 9 medaglie un buon ...

