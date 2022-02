Sampdoria-Empoli 2-0 LIVE | brivido Bandinelli | Colley stoppa con il petto

(Di sabato 19 febbraio 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Ferraris,, match valido per la 26ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match traed6?Zurkowski –si addormenta in mezzo all’area, fortunatamente il calciatore dell’tira un missile in gradinata 14? Quagliarella porta in vantaggio la– L’attaccante blucerchiato beffa la difesa dell’e con un diagonale preciso ...

Malore in tribuna a Genova durante il primo tempo della gara tra blucerchiati e azzurri Malore per una persona in tribuna a Marassi, durante il primo tempo della gara tra Sampdoria ed Empoli, valido ...Si prosegue sabato 19, le prime a scendere in campo sono Sampdoria-Empoli alle 15:00, seguite alle 18:00 da Roma-Verona e alle 20:45 da Salernitana-Milan. Domenica 20 alle ore 12:30 sarà la volta di ...