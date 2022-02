Roma-Verona | Volpato | “Totti è come un fratello”

Leggi su sportface

(Di sabato 19 febbraio 2022) “Sono molto contento di aver segnato oggi, anche se mi spiace per il pareggio“. Non nasconde l’emozione Cristianche ai microfoni di Dazn dopo il 2-2 traracconta la gioia per il primo gol in Serie A. “Sono entrato per provare a cambiare la partita. Mourinho mi ha chiesto di entrare e giocare semplice, cercando di far bene l’ultimo passaggio. È un allenatore top, che ha vinto tutto.un, mi dà sempre consigli. Di ruolo sono un trequartista, è il mio ruolo fin da bambino. Il mio obiettivo per quest’anno era di fare il debutto. Nei primi 2 minuti che avevo fatto mi ero innamorato. Oggi ho provato sensazioni molto forti. Il mio idolo è sempre stato Maradona“, ha concluso, che è il primo giocatore della scuderia di ...