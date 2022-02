Roma, Pellegrini: “Fascia da capitano è una responsabilità in campo e fuori” (Di sabato 19 febbraio 2022) “La Fascia da capitano della Roma è una responsabilità in campo e fuori. Per me le cose sono cambiate. La mia responsabilità sta anche nel far capire ai nuovi che questa non è una maglia qualunque e la Roma non è un posto di passaggio. (…) Faccio riferimento allo spirito che deve animare chi arriva a giocare nella Roma”. Queste le parole di Lorenzo Pellegrini in una lunga intervista rilasciata a SportWeek, nella quale ha parlato di diversi temi, sia personali che legati alla Roma. “La frase “uno scudetto a Roma vale dieci altrove” è parte della mentalità da cambiare. Se lo vinci e sostieni che ne vale dieci, significa che pensi sia stato un caso vincerne uno. La Juventus ha vinto ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) “Ladadellaè unain. Per me le cose sono cambiate. La miasta anche nel far capire ai nuovi che questa non è una maglia qualunque e lanon è un posto di passaggio. (…) Faccio riferimento allo spirito che deve animare chi arriva a giocare nella”. Queste le parole di Lorenzoin una lunga intervista rilasciata a SportWeek, nella quale ha parlato di diversi temi, sia personali che legati alla. “La frase “uno scudetto avale dieci altrove” è parte della mentalità da cambiare. Se lo vinci e sostieni che ne vale dieci, significa che pensi sia stato un caso vincerne uno. La Juventus ha vinto ...

