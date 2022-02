Pechino 2022, bob a quattro maschile oggi in tv: orario e streaming prima e seconda manche (Di sabato 19 febbraio 2022) Sabato 19 febbraio è il giorno delle prime due manche del bob a quattro maschile alle Olimpiadi di Pechino 2022, con 28 equipaggi in gara a caccia del miglior piazzamento possibile verso la terza e quarta manche in programma nella giornata finale dei Giochi. Sul budello di Yanqing saranno in gara anche due equipaggi dell’Italia: scenderanno per terzi Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Alex Verginer e Lorenzo Bilotti, mentre saranno gli ultimi a partire Mattia Variola, Robert Mircea, Alex Pagnini e Jose Delmas Obou. OLIMPIADI Pechino: IL PROGRAMMA COMPLETO GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE ORARI, TV E streaming – La prima manche del bob a quattro prenderà il via alle ore 2:30 del mattino italiano, ... Leggi su sportface (Di sabato 19 febbraio 2022) Sabato 19 febbraio è il giorno delle prime duedel bob aalle Olimpiadi di, con 28 equipaggi in gara a caccia del miglior piazzamento possibile verso la terza e quartain programma nella giornata finale dei Giochi. Sul budello di Yanqing saranno in gara anche due equipaggi dell’Italia: scenderanno per terzi Patrick Baumgartner, Eric Fantazzini, Alex Verginer e Lorenzo Bilotti, mentre saranno gli ultimi a partire Mattia Variola, Robert Mircea, Alex Pagnini e Jose Delmas Obou. OLIMPIADI: IL PROGRAMMA COMPLETO GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE ORARI, TV E– Ladel bob aprenderà il via alle ore 2:30 del mattino italiano, ...

