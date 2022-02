Milan e Napoli | c'è concorrenza per un difensore a parametro zero

(Di sabato 19 febbraio 2022) In scadenza con il Newcastle e seguito anche da, Fabian Schar ha pretendenti in Spagna: soprattutto il Siviglia, evidenzia Fichajes.com,...

Advertising

AntoVitiello : Anticipi e posticipi #Milan-Udinese venerdì 25 febbraio ore 18,45 Napoli-#Milan domenica 6 marzo 20,45 - _Morik92_ : #Milan (1-1, 0-0), #Inter (1-1), #Napoli (1-2, 1-1) e #Atalanta (0-1, 1-1). 0v, 5p, 2s È questo il bilancio della… - Salvato95551627 : RT @RataSC30: Roma Verona 2-0 Salernitana Milan 1-1 Inter Sassuolo 1-1 Fiorentina Atalanta 2-2 Cagliari Napoli 0-6 Udinese Lazio 0-1 #Serie… - TrolleroEr : @Reazy_2 @GiacomiAlessio @Swaffle_7 C'era l'Inter di Conte che era nettamente superiore a tutte le altre. Milan, In… - RusPan72333006 : RT @gabripuggioni28: @Luke_Cavallero Non è vergognoso se sei l'allenatore più pagato del campionato per perdere punti con Empoli Venezia Ve… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Napoli

Sociedad - Lipsia 18:45 Lazio - Porto 21:00- Barcellona 21:00 Betis - Zenit 21:00 Rangers - ...30 San Casciano - AGIL Novara CALCIO - SERIE A 18:45- Udinese 21:00 Genoa - Inter CALCIO - ...Il, infatti, è primo a 55 punti ottenuti in 25 match mentre la Salernitana occupa l'ultima ... i rossoneri hanno superato in classifica l'Inter, fermata dalsul pari. Buon momento della ...Il Milan, ovviamente, ha un solo obiettivo: vincere e mettere pressione a Inter e Napoli. 12.30 - "Trequartista, l'ora di Brahim Diaz", titola il Corriere dello Sport in vista della sfida contro la ...Salernitana e Milan si affrontano allo stadio Arechi di Salerno nell'ultimo ... mentre i rossoneri hanno sorpassato l'Inter grazie al pareggio di quest'ultima a Napoli. La settimana della Salernitana ...