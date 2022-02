LIVE Vuelta a Andalucia 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | prosegue la fuga a 15

Leggi su oasport

(Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.30 Concluso in tratto in discesa, ora tratto in leggera salita per Miguel Angel Lopez, Alexey Lutsenko, Harold Tejada (Astana), Ivan Ramiro Sosa (Movistar), Jhonatan Narvaez, Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers), Simon Yates (Team BikeExchange), Jack Haig, Damiano Caruso, Wout Poels (Bahrain-Merida), Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl), Steff Cras (Lotto-Soudal), Ben O’Connor (AG2R Citroen), Jefferson Cepeda (Caja Rural-Seguros) e Cristian Rodriguez (TotalEnergies). 14.25 Comunque sia, i quindici in avanscoperta stanno andando d’amore e d’accordo, con tre squadre con almeno tre uomini a darci dentro per tenere dietro il gruppo del leader della generale. 14.21 Ora tratto in discesa, ancora più di 100 chilometri all’arrivo. Ci vorrà tanto per il Puerto de Gorafe, ma ci saranno un paio di salite non ...